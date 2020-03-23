Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 323 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 322,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 323 liradan, 2 bin 127 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 148 liradan, 294,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 298,50 liradan, 2 bin 79 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 99 liradan, bin 39 liradan alınan Yarım Ziynet bin 49 liradan ve 520 liradan alınan Çeyrek Ziynet 525 liradan satıldı.

(İHA)