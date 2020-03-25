Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 332,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 332,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 332 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 332,20 liradan, 2 bin 188 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 209 liradan, 303 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 307 liradan, 2 bin 138 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 158 liradan, bin 69 liradan alınan Yarım Ziynet bin 79 liradan ve 535 liradan alınan Çeyrek Ziynet 540 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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