Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 335 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 334,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 335 liradan, 2 bin 207 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 228 liradan, 304,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 308,50 liradan, 2 bin 156 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 176 liradan, bin 78 liradan alınan Yarım Ziynet bin 88 liradan ve 539 liradan alınan Çeyrek Ziynet 544 liradan satılıyor. - İSTANBUL