Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 335 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 335 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 334,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 335 liradan, 2 bin 207 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 228 liradan, 304,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 308,50 liradan, 2 bin 156 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 176 liradan, bin 78 liradan alınan Yarım Ziynet bin 88 liradan ve 539 liradan alınan Çeyrek Ziynet 544 liradan satılıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
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