Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 336,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 336,70 liradan, 2 bin 218 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 239 liradan, 307 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 311 liradan, 2 bin 167 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 187 liradan, bin 84 liradan alınan Yarım Ziynet bin 94 liradan ve 542 liradan alınan Çeyrek Ziynet 547 liradan satıldı.

(İHA)