Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,90 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 336,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 336,90 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 240 liradan, 308 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 312 liradan, 2 bin 168 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 188 liradan, bin 84 liradan alınan Yarım Ziynet bin 94 liradan ve 542 liradan alınan Çeyrek Ziynet 547 liradan satılıyor. - İSTANBUL