Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 336,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 336,90 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 240 liradan, 308 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 312 liradan, 2 bin 168 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 188 liradan, bin 84 liradan alınan Yarım Ziynet bin 94 liradan ve 542 liradan alınan Çeyrek Ziynet 547 liradan satılıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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