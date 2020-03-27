Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 336 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 336,20 liradan, 2 bin 215 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 236 liradan, 306 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 310 liradan, 2 bin 164 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 184 liradan, bin 82 liradan alınan Yarım Ziynet bin 92 liradan ve 541 liradan alınan Çeyrek Ziynet 546 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:13 Kaynak: İHA

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