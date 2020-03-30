Serbest piyasada altın fiyatları
7 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 340 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 340 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 339,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 340 liradan, 2 bin 240 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 261 liradan, 310 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 314 liradan, 2 bin 188 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 208 liradan, bin 94 liradan alınan Yarım Ziynet bin 104 liradan ve 547 liradan alınan Çeyrek Ziynet 552 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:47 Kaynak: İHA
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