Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 340 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 339,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 340 liradan, 2 bin 240 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 261 liradan, 310 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 314 liradan, 2 bin 188 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 208 liradan, bin 94 liradan alınan Yarım Ziynet bin 104 liradan ve 547 liradan alınan Çeyrek Ziynet 552 liradan satılıyor. - İSTANBUL