Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 341,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 341.50 liradan, 2 bin 249 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 270 liradan, 311 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 315 liradan, 2 bin 198 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 218 liradan, bin 99 liradan alınan Yarım Ziynet bin 109 liradan ve 550 liradan alınan Çeyrek Ziynet 555 liradan satıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:27 Kaynak: İHA
Son Dakika Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi