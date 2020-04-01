Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 341 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 341,20 liradan, 2 bin 247 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 268 liradan, 311 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 315 liradan, 2 bin 196 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 216 liradan, bin 98 liradan alınan Yarım Ziynet bin 108 liradan ve 549 liradan alınan Çeyrek Ziynet 554 liradan satıldı.

(İHA)