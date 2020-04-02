Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 344,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 344,70 liradan, 2 bin 270 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 291 liradan, 314 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 318 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 239 liradan, bin 109 liradan alınan Yarım Ziynet bin 119 liradan ve 555 liradan alınan Çeyrek Ziynet 560 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş 'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı