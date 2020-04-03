Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 347,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 347,60 liradan, 2 bin 289 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 310 liradan, 317 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 321 liradan, 2 bin 237 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 257 liradan, bin 119 liradan alınan Yarım Ziynet bin 129 liradan ve 559 liradan alınan Çeyrek Ziynet 564 liradan satıyor.

(İHA)