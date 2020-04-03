Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 347,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 347,90 liradan, 2 bin 291 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 312 liradan, 317 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 321 liradan, 2 bin 239 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 259 liradan, bin 120 liradan alınan Yarım Ziynet bin 130 liradan ve 560 liradan alınan Çeyrek Ziynet 565 liradan satıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:51 Kaynak: İHA
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