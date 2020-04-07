Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 357,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 357,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 357,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 357,80 liradan, 2 bin 357 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 378 liradan, 326 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 330 liradan, 2 bin 303 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 323 liradan, bin 151 liradan alınan Yarım Ziynet bin 161 liradan ve 576 liradan alınan Çeyrek Ziynet 581 liradan satıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:48 Kaynak: İHA
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