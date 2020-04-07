Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 357,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 357,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 357,80 liradan, 2 bin 357 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 378 liradan, 326 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 330 liradan, 2 bin 303 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 323 liradan, bin 151 liradan alınan Yarım Ziynet bin 161 liradan ve 576 liradan alınan Çeyrek Ziynet 581 liradan satıldı.

(İHA)