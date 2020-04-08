Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 360,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 360 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 360,20 liradan, 2 bin 373 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 394 liradan, 328 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 333 liradan, 2 bin 319 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 339 liradan, bin 160 liradan alınan Yarım Ziynet bin 170 liradan ve 580 liradan alınan Çeyrek Ziynet 585 liradan satıyor.

(İHA)