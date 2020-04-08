Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 359,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 359,90 liradan, 2 bin 370 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 391 liradan, 328 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 332 liradan, 2 bin 316 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 336 liradan, bin 158 liradan alınan Yarım Ziynet bin 168 liradan ve 579 liradan alınan Çeyrek Ziynet 584 liradan satıldı. - İSTANBUL