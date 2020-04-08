Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları
7 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 359,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 359,90 liradan, 2 bin 370 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 391 liradan, 328 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 332 liradan, 2 bin 316 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 336 liradan, bin 158 liradan alınan Yarım Ziynet bin 168 liradan ve 579 liradan alınan Çeyrek Ziynet 584 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:05 Kaynak: İHA
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