Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 361 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 360,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 361 liradan, 2 bin 378 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 399 liradan, 329 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 333 liradan, 2 bin 324 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 344 liradan, bin 162 liradan alınan Yarım Ziynet bin 172 liradan ve 581 liradan alınan Çeyrek Ziynet 586 liradan satıyor.

(İHA)