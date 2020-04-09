Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 358 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 358 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 357,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 358 liradan, 2 bin 355 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 373 liradan, 322 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 326 liradan, 2 bin 296 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 306 liradan, bin 166 liradan alınan Yarım Ziynet bin 176 liradan ve 582 liradan alınan Çeyrek Ziynet 588 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:41 Kaynak: İHA
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