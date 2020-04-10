Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 364,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 364 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 364.20 liradan, 2 bin 399 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 420 liradan, 332 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 336 liradan, 2 bin 344 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 364 liradan, bin 172 liradan alınan Yarım Ziynet bin 182 liradan ve 586 liradan alınan Çeyrek Ziynet 591 liradan satıyor. - İSTANBUL