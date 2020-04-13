Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 369 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 369.20 liradan, 2 bin 420 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 443 liradan, 333 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 335 liradan, 2 bin 354 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 374 liradan, bin 201 liradan alınan Yarım Ziynet bin 211 liradan ve 599 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satıldı.

(İHA)