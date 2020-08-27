Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 458,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458,70 liradan, 3 bin 22 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 43 liradan, 418 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422 liradan, 2 bin 953 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 973 liradan, bin 477 liradan alınan Yarım Ziynet bin 487 liradan ve 738 liradan alınan Çeyrek Ziynet 743 liradan satılıyor. - İSTANBUL