Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 471 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,20 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 429,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 433,70 liradan, 3 bin 34 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 54 liradan, bin 517 liradan alınan Yarım Ziynet bin 527 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satılıyor.

(İHA)