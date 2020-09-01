Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 467,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467,70 liradan, 3 bin 82 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 103 liradan, 425,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,60 liradan, 3 bin 12 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 32 liradan, bin 506 liradan alınan Yarım Ziynet bin 516 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satıldı. - İSTANBUL

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