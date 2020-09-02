Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 467,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467,90 liradan, 3 bin 83 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 104 liradan, 426,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,60 liradan, 3 bin 13 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 33 liradan, bin 507 liradan alınan Yarım Ziynet bin 517 liradan ve 753 liradan alınan Çeyrek Ziynet 758 liradan satılıyor. - İSTANBUL