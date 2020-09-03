Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 462,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 72 liradan, 422,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426,30 liradan, 2 bin 982 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 2 liradan, bin 491 liradan alınan Yarım Ziynet bin 501 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satılıyor. - İSTANBUL