Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 465,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 465,50 liradan, 3 bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 89 liradan, 424,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428,50 liradan, 2 bin 998 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 18 liradan, bin 499 liradan alınan Yarım Ziynet bin 509 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.

(İHA)