Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 464,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 464 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 464,20 liradan, 3 bin 58 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 79 liradan, 423 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428 liradan, 2 bin 988 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 8 liradan, bin 494 liradan alınan Yarım Ziynet bin 504 liradan ve 747 liradan alınan Çeyrek Ziynet 752 liradan satılıyor. - İSTANBUL