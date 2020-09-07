Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 462,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,90 liradan, 3 bin 50 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 71 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 980 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin liradan, bin 490 liradan alınan Yarım Ziynet bin 500 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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