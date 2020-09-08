Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 460,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 460,50 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 56 liradan, 420 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 965 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 985 liradan, bin 483 liradan alınan Yarım Ziynet bin 493 liradan ve 741 liradan alınan Çeyrek Ziynet 746 liradan satıldı.

(İHA)