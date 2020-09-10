Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 468,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,80 liradan, 3 bin 88 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 109 liradan, 427 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin 18 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 38 liradan, bin 509 liradan alınan Yarım Ziynet bin 519 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satılıyor. - İSTANBUL