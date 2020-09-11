Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 468,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,90 liradan, 3 bin 90 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 111 liradan, 427,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431,60 liradan, 3 bin 20 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 40 liradan, bin 510 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 755 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satıldı. (İHA)

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