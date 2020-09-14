Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 468,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467,10 liradan, 3 bin 91 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 112 liradan, 427,90 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431,90 liradan, 3 bin 21 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 41 liradan, bin 511 liradan alınan Yarım Ziynet bin 521 liradan ve 756 liradan alınan Çeyrek Ziynet 761 liradan satılıyor. - İSTANBUL