Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 471,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472 liradan, 3 bin 109 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 130 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 58 liradan, bin 519 liradan alınan Yarım Ziynet bin 529 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 765 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

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