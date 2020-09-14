Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 471,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472 liradan, 3 bin 109 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 130 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 58 liradan, bin 519 liradan alınan Yarım Ziynet bin 529 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 765 liradan satıldı. - İSTANBUL