Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 473,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474 liradan, 3 bin 122 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 143 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 71 liradan, bin 526 liradan alınan Yarım Ziynet bin 536 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satılıyor. - İSTANBUL