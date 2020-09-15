Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 469,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 469,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 469,80 liradan, 3 bin 95 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 116 liradan, 428 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432 liradan, 3 bin 25 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 45 liradan, bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet bin 522 liradan ve 756 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satıldı. - İSTANBUL