Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 472,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,90 liradan, 3 bin 165 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 186 liradan, 437 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441 liradan, 3 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 120 liradan, bin 550 liradan alınan Yarım Ziynet bin 560 liradan ve 775 liradan alınan Çeyrek Ziynet 780 liradan satılıyor.
(İHA)
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı 30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu