Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 473,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,80 liradan, 3 bin 121 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 142 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 70 liradan, bin 525 liradan alınan Yarım Ziynet bin 535 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satıldı. - İSTANBUL
Son Dakika Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi İspanya'daki bir kasabada, koronavirüs nedeniyle ölenleri toprağa verecek yer kalmadı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti