Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 472,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,70 liradan, 3 bin 114 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 135 liradan, 431 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 43 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 63 liradan, bin 522 liradan alınan Yarım Ziynet bin 532 liradan ve 761 liradan alınan Çeyrek Ziynet 766 liradan satıldı.

(İHA)