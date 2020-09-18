Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 474 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,20 liradan, 3 bin 124 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 145 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 53 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 73 liradan, bin 526 liradan alınan Yarım Ziynet bin 536 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satıldı. - İSTANBUL
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