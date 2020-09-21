Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 472,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473 liradan, 3 bin 116 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 137 liradan, 431 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435 liradan, 3 bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 65 liradan, bin 523 liradan alınan Yarım Ziynet bin 533 liradan ve 761 liradan alınan Çeyrek Ziynet 766 liradan satılıyor.

(İHA)