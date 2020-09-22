Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 468,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,40 liradan, 3 bin 86 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 107 liradan, 427 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431 liradan, 3 bin 15 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 35 liradan, bin 508 liradan alınan Yarım Ziynet bin 518 liradan ve 754 liradan alınan Çeyrek Ziynet 759 liradan satılıyor.

(İHA)

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

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