Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 468,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,40 liradan, 3 bin 86 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 107 liradan, 427 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431 liradan, 3 bin 15 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 35 liradan, bin 508 liradan alınan Yarım Ziynet bin 518 liradan ve 754 liradan alınan Çeyrek Ziynet 759 liradan satılıyor.

(İHA)