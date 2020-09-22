Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 471, 20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,40 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 55 liradan, bin 517 liradan alınan Yarım Ziynet bin 527 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:02 - Kaynak: İHA
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