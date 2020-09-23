Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 466 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,20 liradan, 3 bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 92 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin 1 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 21 liradan, bin 501 liradan alınan Yarım Ziynet bin 511 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satılıyor.
(İHA)
Son Dakika Rıdvan Dilmen'in "Temiz Eller Operasyonu" çağrısına Aziz Yıldırım'dan destek: Türk futbolunu baronlar yönetiyor Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Sokak köpeğini cadde ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi