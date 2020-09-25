Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 455,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,80 liradan, 3 bin 2 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 23 liradan, 415, 50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,50 liradan, 2 bin 934 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 954 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı. (İHA)

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