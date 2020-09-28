Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 466,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467 liradan, 3 bin 76 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 97 liradan, 426 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 430 liradan, 3 bin 6 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 26 liradan, bin 503 liradan alınan Yarım Ziynet bin 513 liradan ve 752 liradan alınan Çeyrek Ziynet 757 liradan satıldı. - İSTANBUL