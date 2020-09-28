Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 466,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467 liradan, 3 bin 76 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 97 liradan, 426 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 430 liradan, 3 bin 6 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 26 liradan, bin 503 liradan alınan Yarım Ziynet bin 513 liradan ve 752 liradan alınan Çeyrek Ziynet 757 liradan satıldı. - İSTANBUL
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