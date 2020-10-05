Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 477,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,70 liradan, 3 bin 147 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 168 liradan, 435 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439 liradan, 3 bin 75 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 95 liradan, bin 538 liradan alınan Yarım Ziynet bin 548 liradan ve 769 liradan alınan Çeyrek Ziynet 774 liradan satıldı.
-İHA-
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