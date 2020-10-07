Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 475,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 475,90 liradan, 3 bin 135 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 156 liradan, 433,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 437,75 liradan, 3 bin 63 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 83 liradan, bin 531 liradan alınan Yarım Ziynet bin 541 liradan ve 766 liradan alınan Çeyrek Ziynet 771 liradan satılıyor.

(İHA)